السودان يقرر عدم المشاركة فى الاجتماع الوزارى لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، بيانا صحفيا اليوم السبت، أعلنت فيه أن السودان قرر عدم المشاركة فى جلسة التفاوض الوزارية اليوم، تأكيدا لمواقفه السابقة التى دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة ولأن الطريقة التى اتبعت فى الجولات السابقة أثبتت أنها غير مجدية.





وفيما يلى النص الكامل للبيان، بحسب وكالة الأنباء السودانية : وزارة الرى والموارد المائية: قرر السودان عدم المشاركة فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت 21 نوفمبر 2020. وأكد بروفسير ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية، فى رسالة بعث بها للدكتور سليشى بيكلى سليشى وزير الموارد المائية الإثيوبى، على موقف السودان الداعى لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقى لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة وأن الطريقة التى اتبعت فى التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية. وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم ومرضى للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية.

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