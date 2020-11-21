الجزائر : تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة فى يوم واحد، فى أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر فى فبراير الماضى.





وقال فورار - فى مؤتمر صحفى - إن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 73 ألفا و774 حالة إصابة، و2258 حالة وفاة. وأضاف فورار، أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 48 ألفا و183 حالة، منوها بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 52 مريضا بالعناية المركزة. يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومتر غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها. وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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