عاجل .. مقتل 8 أشخاص بينهم 6 عسكريين فى كمين لداعش بالعراق

جدة - نرمين السيد - ويأتى الحادث، بعدما قضى جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، أمس الجمعة، على 16 من عناصر داعش بمحافظة كركوك شمال العاصمة بغداد، وذلك خلال عملية أمنية بمشاركة طيران التحالف الدولى، لملاحقة فلول التنظيم الإرهابى.

وبحسب البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب التابع للقوات المسلحة العراقية، شنت قوات الجهاز بالتعاون مع طيران التحالف الدولى، الجمعة، عملية كبرى فى محافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادى زغيتون-وادى الخناجر بدأت ليلة الخميس.

وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت بقايا عصابات داعش، واكتملت صباح الجمعة، وقتلت 16 من عناصر التنظيم الإرهابى بعد الاشتباك معهم.