فيديو وصور .. شوارع بغداد تغرق فى مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - شهدت مناطق كثيرة من العاصمة العراقية بغداد، أمطارا غزيرة، ما أدى إلى غرق قسم كبير من شوارعها، فى موجة بدأت أمس الجمعة، ولا تزال مستمرة، حتى اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".





وفى بيانات متعاقبة، ذكرت الحكومات المحلية فى البصرة وبابل والقادسية والنجف وواسط ونينوى، أنها تخشى من موجة سيول كبيرة.

وحذّرت المواطنين من الاقتراب من مجارى الأنهار والأودية، أو استخدام الطرقات غير الرسمية، خوفاً من غرقها.

وأضاف مدير ناحية قزانية، مازن الخزاعى، أنّ "سدّى مندلى وقزانية، فى أقصى شرق ديالى، واللذين تبلغ طاقتهما الخزنية للمياه أكثر من 4 ملايين م3، خارج نطاق الخدمة فعلياً، بسبب غمر بحيرتى السدين بالطين، بنسبة تغطى 90 فى المائة من قدرتهما الخزنية للمياه، وعدم رفعه منذ أكثر من 10 سنوات رغم الدعوات المتكررة".

أمّا فى بغداد، فقال ديار على، وهو من أهالى حى الثورة مدينة الصدر، إنّ "المدينة غرقت بالكامل، ودخلت مياه الأمطار إلى منازل الأهالى، وهناك مخاوف من سقوط بعضها على ساكنيها، وتحديداً فى حى الأورفلى الذى يحتوى على مئات المنازل القديمة، وغالبيتها مسكونة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذّرت من طقس ممطر وسيول فى السليمانية وحلبجة وديالى والكوت والعمارة، إلا أنّ الحكومات المحلية فى هذه المدن لم تتمكن من لملمة وضعها والاستعداد لأى طارئ، وفق المسؤول المحلى فى محافظة واسط.