جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة السودانية، أعلنت على لسان القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين السودانى نهاية شهر أكتوبر الماضى عن زيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فورى. وقال عبد الرحمن فى مؤتمر صحفى حينها، إن "الديزل سيباع مقابل 46 جنيها سودانيا للتر، والبنزين بسعر 56 جنيها للتر". وكان سعر البيع السابق 23 جنيها للديزل و28 جنيها للبنزين. يذكر أن الحكومة عقدت مؤتمرا اقتصاديا فى أكتوبر الماضى، شاركت فيه "قوى الحرية والتغيير"، وأوصى برفع الدعم عن الوقود والمحروقات كخطوة لإيقاف التدهور الذى يعانى منه الاقتصاد السودانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يقر خفض أسعار البنزين والديزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.