شاهد.. عرض جوي لطائرات السعودية احتفاءً بقمة العشرين

قدّمت الخطوط السعودية، اليوم، استعراضاً جوياً غير مسبوق؛ احتفاءً بافتتاح الاجتماع “الافتراضي” الرئاسي لمجموعة العشرين.

وشاركت “السعودية” في هذا الحدث بثلاث طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني، وبمشاركة صقور السعودية، وبالإضافة إلى 7 طائرات الصقور السعودية الاستعراضية، لتشكل البداية الرسمية لقمة العشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين “السدو” أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.