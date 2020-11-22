خادم الحرمين الشريفين: التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات. وقال –رعاه الله– في كلمة وجهها خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة: “ينبغي علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر، حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم. فلن يسلم البعض حتى يسلم الجميع”.

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