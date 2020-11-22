وزير الخارجية السعودى : لا تهديد للأمن الإقليمى بانتقال السلطة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إنه لا يرى أى تهديد للأمن الإقليمى خلال فترة انتقال السلطة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





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