القبس: الكويت تستعد لدخول لقاح فايزر خلال شهر

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر صحية فى الكويت، أنه لن يتم استيراد أى لقاحات غير معتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.





ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر صحية مطلعة، إن "وزارة الصحة تراقب عن كثب التطورات المتسارعة لنحو 9 لقاحات دخلت سباق المراحل الأخيرة، تمهيدًا لاعتمادها والترخيص لها بعد الاختبارات السريرية".

وأشارت المصادر الكويتية إلى أن المنافسة المحتدمة حاليًا بين لقاحات أمريكية وألمانية وبريطانية وصينية وروسية وسويدية، موضحة أن اللقاحات التجريبية الـ9 تقع ضمن مبادرة "كوفاكس" التى تقودها منظمة الصحة العالمية.

وبحسب "القبس"، تهدف مبادرة "كوفاكس" لتوزيع مليارى جرعة لقاح واقية من فيروس كورونا بحلول نهاية العام المقبل، لافتة إلى أن وزارة الصحة لن تكون ملزمة بإتمام تعاقدها مع أى شركة لم يحصل لقاحها على الاعتمادات الرسمية.

وقالت المصادر الصحية الكويتية إن لقاحات "موديرنا، فايزر، وأكسفورد-أسترازينيكا" هى الأقرب للحصول على موافقات الهيئات والمنظمات الصحية العالمية بشأن الشروع فى توزيعها إقليميًا، لافتة إلى أن لقاح فايزر هو الأقرب لدخول الكويت أولاً فى النصف الثانى من ديسمبر المقبل، خاصة أن شركة فايزر وشريكتها بيونتك تقدمتا بطلب، أول أمس الجمعة، للحصول على تصريح طارئ فى الولايات المتحدة، لاستخدام لقاح لوباء كورونا.