جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة فى بيان، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد، بلغ 87 ألفا و 471 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات ألفين و 752 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس .. أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.