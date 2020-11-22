عاجل.. مقتل 14 مسلحا فى غارة استهدفت ميليشيات موالية لإيران شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلن ‏المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 14 مسلحا من عناصر الميليشيات الموالية لإيران إثر ضربات جوية فى شرق سوريا.



جدة - نرمين السيد - أعلن ‏المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 14 مسلحا من عناصر الميليشيات الموالية لإيران إثر ضربات جوية فى شرق سوريا. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته شبكة "سكاى نيوز" عربية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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