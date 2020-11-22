رئيس أركان الجيش السودانى: نعمل لتأمين الحدود مع تدفق اللاجئين من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس أركان الجيش السودانى، الفريق ركن محمد عثمان الحسين، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء ما يدور فى تيجراى، فى ظل اشتعال حرب عنيفة بين الحكومة الإثيوبية المركزية وجبهة تحرير تيجراى فى شمال إثيوبيا.





ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، قال عثمان الحسين أثناء تواجده على الحدود مع إثيوبيا، إن السودان يعمل على تأمين الحدود مع إثيوبيا بعد تدفق اللاجئين من البلد المجاور بسبب اشتعال الحرب الإثيوبية. وكانت الأمم المتحدة حذرت، أول أمس الجمعة، من ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان فى ظل الصراع العنيف بين الحكومة المركزية فى أديس أبابا وإقليم تيجراى فى شمال البلاد، مؤكدة أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من شمال إثيوبيا إلى السودان قد يصل إلى 200 ألف لاجئ، ارتفاعًا من 31.500 لاجئ، وسط توقعات بأزمة لجوء كبرى فى ظل الصراع العرقى الدائر فى إثيوبيا.

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