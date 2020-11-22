عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الجزائر

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء فى بيان، أن الزلزال وقع على بُعد 12 كيلومترًا من جنوب غرب منطقة الحروش التابعة للولاية.
ولم ترد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
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