رئيس أركان الجيش السودانى: لا نقف مع أى جهة فى نزاع تيجراى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الحسين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن "بلاده لا تقف مع أى جهة فى نزاع تيجراى". وكانت الأمم المتحدة حذرت، أول أمس الجمعة، من ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان فى ظل الصراع العنيف بين الحكومة المركزية فى أديس أبابا وإقليم تيجراى فى شمال البلاد، مؤكدة أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من شمال إثيوبيا إلى السودان قد يصل إلى 200 ألف لاجئ.

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