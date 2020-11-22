رئيس البرلمان العربى يُدين تفجير العراق

جدة - نرمين السيد - أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى التفجير الإرهابى الجبان الذى نفذه تنظيم داعش، فى محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، وأدى إلى استشهاد عشرة أفراد وإصابة ثمانية، من أفراد الشرطة العراقية والمدنيين.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأحد، أكد رئيس البرلمان العربى أن هذا العمل الإرهابى الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة، مؤكداً تضامن البرلمان العربى ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية فى حربها على الإرهاب، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للتصدى للتنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً فى شهداء هذا العمل الإرهابى الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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