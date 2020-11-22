الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أمين سر حركة فتح

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى حاصرت منزل أبو شرار، فى مخيم عين السلطان بمدينة أريحا فى الضفة الغربية، وفتشته قبل أن تعتقل أمين سر حركة فتح.

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