الملك سلمان لقمة العشرين : لدينا خطط كبيرة للطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - قال العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، إن المملكة لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة وخطط وطنية فى هذا الصدد قريبًا.





وفى كلمة عن حماية الكوكب ضمن لقاءات قمة العشرين "G20"، أعلن العاهل السعودى أن المملكة ستطلق البرنامج الوطنى للاقتصاد الدائرى للكربون، مشددًا على أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى للسعودية.

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