السعودية: مراجعة المناهج الدراسية لضمان خلوها من أفكار التطرف

جدة - نرمين السيد - وقال آل الشيخ، خلال ندوة عن التعليم بقمة العشرين "الافتراضية" التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، إن بلاده تقدمت فى 16 مؤشرا عالميا فى التعليم بعد تجربة كورونا، مشيرا إلى أن المملكة أغلقت المدارس أثناء أزمة كورونا لأن أولويتها سلامة الإنسان.

كما لفت وزير التعليم السعودى، إلى أن المملكة تخطط لمزيد من مشاريع التعلم عن بُعد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، كان قد افتتح أمس، قمة العشرين، والتى تسعى لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة فى جدول الأعمال، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمى والرعاية الصحية والتعليم.