وزير الخارجية السعودى : بايدن سينتهج سياسة تدعم استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، إنه يثق بأن الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة جو بايدن، ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمى، مؤكدًا أن أى مناقشات معها ستؤدى إلى تعاون قوى بالضرورة.





وفى تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى الرياض، أكد بن فرحان ثقته بأن أى مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة الأمريكية المقبلة ستؤدى إلى تعاون قوى.

وأشار وزير الخارجية السعودى، إلى "تاريخ التعاون الدفاعى القوى بين البلدين الممتد لـ75 عامًا، متوقعًا استمرار ذلك التعاون. وقال إنه سيكون من المناسب تمامًا تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران فى اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

واستطرد الوزير، أن الجميع يعلمون أن قدرًا كبيرًا من أسلحة ميليشيات الحوثى، وجزءًا كبيرًا من أيديولوجيتها يأتى من إيران، ولذلك فهى بالتأكيد "منظمة إرهابية مدعومة من الخارج".

وبحسب تقارير إعلامية، تتجه الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، لتصنيف ميليشيات الحوثى على لائحة الإرهاب.