وزير الخارجية السعودى : بايدن سينتهج سياسة تدعم استقرار المنطقة

وفى تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى الرياض، أكد بن فرحان ثقته بأن أى مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة الأمريكية المقبلة ستؤدى إلى تعاون قوى.
وأشار وزير الخارجية السعودى، إلى "تاريخ التعاون الدفاعى القوى بين البلدين الممتد لـ75 عامًا، متوقعًا استمرار ذلك التعاون. وقال إنه سيكون من المناسب تمامًا تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران فى اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية.
واستطرد الوزير، أن الجميع يعلمون أن قدرًا كبيرًا من أسلحة ميليشيات الحوثى، وجزءًا كبيرًا من أيديولوجيتها يأتى من إيران، ولذلك فهى بالتأكيد "منظمة إرهابية مدعومة من الخارج".
وبحسب تقارير إعلامية، تتجه الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، لتصنيف ميليشيات الحوثى على لائحة الإرهاب.
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