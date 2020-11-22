إصابات كورونا فى الإمارات تتخطى 158 ألفا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 791 حالة شفاء جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 148ألفا و871 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة تداعيات بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات فى الإمارات 552 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.