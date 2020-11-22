 اختطاف طفل من قبل مستوطنين شرق نابلس 

اختطف مستوطنون، طفلا يبلغ 14 عاما من عمره من قرية بيت دجن شرق نابلس، ونقلوة إلى مستوطنة "ألون موريه" المحاذية للقرية، حسبما أفادت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.
وقال نصر أبو جيش، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، للوكالة "إن المستوطنين اختطفوا الطفل نور رياض مشعطي، بعد مهاجمتهم لعدد من الأطفال في المنطقة الشرقية من البلدة، حيث قام المستوطنون بإطلاق النار تجاه الأطفال واعتقلوا أحدهم ونقلوه إلى مستوطنة ألون موريه المحاذية للقرية".
وأضاف أبو جيش أن حالة من التوتر الشديد تسود القرية، حيث بدأت مكبرات الصوت في المساجد تطلب من المواطنين التجمع والانطلاق تجاه المستوطنة.
وأكد أبو جيش، أن القوات الاسرائيلية اقتحمت القرية وتحاول منع الشبان من مواصلة البحث عن الطفل في منطقة قريبة من المستوطنة.
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