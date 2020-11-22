فلسطين تسجل 16 حالة وفاة و1560 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الكيلة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- إن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى فلسطين بلغت 84.30%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.86%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

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