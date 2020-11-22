تعيين فيصل المقداد وزيرا لخارجية سوريا خلفا لوليد المعلم

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد 3 مراسيم تقضى بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية، وبشار الجعفرى نائبا له، وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم فى نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك.





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