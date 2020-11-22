تعين فيصل المقداد وزيرا للخارجية السورية  

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبا له، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً.
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر "فيسبوك" بيانا قالت فيه: الرئيس الأسد يصدر 3مراسيم تاريخ 22112020 تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".
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