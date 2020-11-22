انتزع فريق إيفرتون فوزاً صعباً من مضيفه فولهام 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل أهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين (هدفين)، الأول بعد مرور 42 ثانية على بداية المباراة، والثاني في الدقيقة 29، وعبد الله دوكوري في الدقيقة 35.
فيما سجل هدفي فولهام بوبي ريد في الدقيقة 15، وروبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 70.
ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز 6، وتوقف رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز 17.
وهذا هو الفوز الخامس لإيفرتون في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السابعة لفولهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراة، والتعادل في مثلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفرتون ينتصر على فولهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.