السعودية تسلم إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - وانطلقت قبل قليل، الجلسة الختامية، لقمة مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، والتى تنظمها عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وقال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى كلمته أمام قمة مجموعة العشرين "بدعمكم تمكنا من مواجهة التحديات الكبرى التى شهدها عام 2020".