إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الأحد، أن مانيس أجرى الفحص المعملى لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية، لافتا إلى أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح البيان أنه تجرى عملية فحص وتتبع لمن خالطهم الوزير عمر مانيس، بحسب الإجراءات الصحية المُتبعة بواسطة وزارة الصحة.

وكان وزيرا الصحة السودانى الدكتور أسامة عبد الرحيم، والمالية هبة محمد على، وكبير مستشارى رئيس وزراء السودان الشيخ خضر، أصيبوا بفيروس كورونا.