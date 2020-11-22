الإمارات : وصول أول شحنة من لقاح كورونا منتصف ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال سلطان فى لقاء عقد عن بعد مع وسائل الإعلام، إن "أولى الشحنات الخاصة باللقاح ستصل إلى منشآت الشركة فى دولة الإمارات فى منتصف ديسمبر المقبل"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "مسؤولية الشركة تتمثل فى نقل وتوصيل اللقاح بالتنسيق والتعاون مع الشركات المصنعة، بما فيها شركات فايزر وبيونتيك، فضلا عن شركة مودرنا".

ولفت إلى أن الشركة تجرى محادثات مع مصنعى اللقاح لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة ونقل اللقاح انطلاقا من دبى إلى دول العالم.

وبين سلطان، أن "الشركة الناقلة ستزيد من السعة الاستيعابية لأسطولها المخصص لعمليات الشحن الجوى خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب الكبير، خصوصا مع بداية العام الجديد".