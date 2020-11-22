السودان : لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون اتفاق

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، إن سد النهضة فى إثيوبيا يؤثر على السودان بشكل مباشر، مشددا على أنه لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأصدرت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، بيانا صحفيا أمس السبت، أعلنت فيه أن السودان قرر عدم المشاركة فى جلسة التفاوض الوزارية بشأن سد النهضة المنعقدة أمس. وأوضح بيان الوزارة أن ذلك الموقف يأتى تأكيدا لمواقفه السابقة التى دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، ولأن الطريقة التى اتبعت فى الجولات السابقة أثبتت أنها غير مجدية.

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