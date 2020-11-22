رئيس الوزراء السودانى: سد النهضة الإثيوبى يؤثر علينا بشكل مباشر

قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، إن سد النهضة فى إثيوبيا يؤثر على بلاده بشكل مباشر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء السودانى، أنه لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم مشاركة السودان فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده أمس السبت 21 نوفمبر 2020.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "قرر السودان عدم المشاركة فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت 21 نوفمبر 2020".