قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، إن سد النهضة فى إثيوبيا يؤثر على بلاده بشكل مباشر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.
وأضاف رئيس الوزراء السودانى، أنه لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم مشاركة السودان فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده أمس السبت 21 نوفمبر 2020.
وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "قرر السودان عدم المشاركة فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت 21 نوفمبر 2020".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء السودانى: سد النهضة الإثيوبى يؤثر علينا بشكل مباشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.