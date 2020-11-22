الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى الحرم القدسى الشريف، وآخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين، للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم، واعتقال عدد من موظفى إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وآخرهم نائب المدير وإصدار قرارات إبعاد بحقهم.





وأشار الناطق الرسمى باسم الوزارة، السفير ضيف الله على الفايز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية، وطالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال الكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة واحترام الوضع القائم التاريخى والقانونى واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس. وطالب الفايز المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.

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