ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى مستجدات الأحداث

جدة - نرمين السيد - التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى نيوم، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، حيث ناقشا مستجدات الأحداث بالمنطقة، والتعاون الثنائى بين البلدين.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائى بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها. وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، وسكرتير ولى العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، كما حضر من الجانب الأمريكى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.

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