عاجل.. وفاة رئيس موريتانيا الأسبق سيدى ولد الشيخ عبد الله عن 82 عاما

جدة - نرمين السيد - توفى الرئيس الأسبق لموريتانيا، سيدى ولد الشيخ عبد الله، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة مع المرض، حسبما أعلنت مصادر عائلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، فى العاصمة نواكشوط.





وقالت المصادر نفسها، إن الرئيس الأسبق توفى فى نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا. واعتلى ولد الشيخ عبد الله، سدة الحكم فى موريتانيا بموجب انتخابات عقدت فى العام 2007، ثم أطيح به فى انقلاب عسكرى فى أغسطس 2008.

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