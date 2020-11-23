بومبيو يؤكد مواصلة جهود مواجهة النفوذ الإيرانى الخبيث فى الخليج

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن بلاده ستواصل تسخير العلاقات المشتركة مع السعودية، من أجل دفع الجهود لمواجهة النفوذ الإيرانى الخبيث فى الخليج والأهداف الاقتصادية فى إطار خطة رؤية 2030.





وأضاف، فى تغريدة الإثنين، إثر لقائه ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، أمس: "يسعدنى لقاء ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان. إن شراكتنا الأمنية والاقتصادية قوية". بدورها، أفادت وزارة الخارجية الإثنين، أن بومبيو أعرب عن دعمه للتحول الاقتصادى والاجتماعى فى السعودية فى إطار خطة رؤية 2030، مضيفة أن اللقاء ناقش الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة والتقدم المحرز فى إطار الحوار الاستراتيجى الأمريكى السعودى الذى عقد الشهر الماضى فى واشنطن.

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