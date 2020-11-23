الجزائر.. تشققات وانهيارات بسيطة بالبنايات جراء زلزال ضرب محافظة سكيكدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصلحة الدفاع المدنى بمحافظة سكيكدة، أن التشققات والانهيارات البسيطة سجلت ببعض مناطق المحافظة منها: عين قشرة وعين بوزيان ورمضان جمال، ومركز الهلال الأحمر الجزائرى، ومنطقة بوشطاطة ومحكمة الحروش وبلدية سكيكدة ومؤسسة الديوان الجهوى للفلاحة.
وأضافت المصادر نفسها، أن وحدات الدفاع المدنى تتواجد حاليًا فى حالة تأهب، مع تسخير كل الإمكانيات الضرورية فى حالة وقوع هزة أخرى محتملة.
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