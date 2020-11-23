موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس الأسبق سيدى محمد ولد الشيخ

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، اليوم: "أعلنت رئاسة الجمهورية عن حداد لمدة 3 أيام على عموم التراب الوطنى وذلك إثر وفاة المغفور له بإذن الله الرئيس الأسبق سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله الذى وافاه الأجل المحتوم ليل الإثنين".

وتوفى سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، الذى يعتبر الرئيس السابع لموريتانيا، ليل الأحد/الاثنين، فى نواكشوط، إثر وعكة صحية مفاجئة.

تولى ولد الشيخ عبد الله، رئاسة موريتانيا فى الفترة من 19 أبريل 2007 حتى السادس من أغسطس 2008.

ويعد أول رئيس مدنى يحكم موريتانيا، بعد فوزه فى الانتخابات العامة التى أجريت فى البلاد.

وكان الرئيس الراحل قد شغل مناصب وزارية على فترات متفاوتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.