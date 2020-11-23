المغرب يقترب من 4 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الأحد، إنها سجلت 3.979 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ4 ساعة الماضية، وذلك انخفاضًا من 4.702 حالة تم تسجيلها فى اليوم السابق، ما يرفع إجمالى الإصابات فى المملكة إلى 324 ألفًا و941 إصابة.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت الصحة المغربية أنها سجلت 60 حالة وفاة نزولاً من 74 وفاة فى اليوم السابق، ليرتفع إجمالى وفيات البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 5.316 وفاة. وبذلك، استقرت نسبة الوفيات عند 1.6%، ووصل معدل الإصابة التراكمى خلال 24 ساعة إلى 11% بين كل 100 ألف نسمة، بينما وصلت نسبة التعافى إلى 83.2%.

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