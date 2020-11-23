هيئة حقوقية: 362 مفقودا منذ الغزو العراقى للكويت

جدة - نرمين السيد - كشف فايز العنزى رئيس مجلس إدارة جمعية أهالى الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية الناطق الرسمى باسم فريق البحث عن الأسرى المفقودين فى العراق، عن أن إجمالى المفقودين الذين لم يعثر عليهم منذ الغزو العراقى للكويت يبلغ 362 مفقودا.





وأوضح العنزى فى تصريح اليوم الإثنين، أن إجمالى عدد من جرى التعرف عليهم من الأسرى والشهداء الكويتيين، بلغ حتى الآن 243 أسيرا كويتيا. وفيما يتعلق بما أعلنه رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين فى وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدسانى أمس، حول تحديد هوية 7 شهداء من الأسرى والمفقودين خلال الغزو العراقى للكويت عام 1990، دعا العنزى الخارجية الكويتية إلى الإعلان عن موعد دفن الرفات الخاصة بالشهداء السبعة بصفة رسمية، وأن يعطى الشهداء وأهاليهم اهتماما يليق بهم. وأضاف قائلا: "أتمنى أن يتم تشييع رفات الأسرى السبعة الذين تم التعرف عليهم ضمن القافلة الأخيرة ولحقوا بركب الشهداء المدافعين عن الكويت أبان الغزو العراقى الغاشم بشكل رسمى، على غرار ما جرى سابقا مع شهداء الكويت".

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