رصد هزة أرضية بجازان

أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل , بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.
وطمأن “أبا الخيل” بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.
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