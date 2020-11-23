البنوك السعودية توضح المدة المتاحة للاعتراض على أخطاء بطاقة الائتمان

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن المدة المتاحة لتقديم الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان. وبينت اللجنة أنه يجب تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي على الخطأ، موضحةً أنها المدة المحددة للتحقق من دقة العمليات الواردة في بطاقة الائتمان.

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