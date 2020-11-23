القبض على عنصر بارز في تنظيم ”داعش” الإرهابي بمطار بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الإثنين، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، في مطار بغداد الدولي.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية في "تويتر": "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المكنى "أبو نبأ" في مطار بغداد الدولي".

وأضاف رسول "جرى له تتبع دقيق من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب منذ انطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد".

وقد عرف المكنى "أبو نبأ" بنشاطه الإرهابي مُنذ عام 2003 حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها "القاعدة وداعـش" وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية محررة من ما يعرف بوالي "العراق".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.