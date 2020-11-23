فلسطين تفرض الإغلاق فى الضفة الغربية لمواجهة تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، فى بداية اجتماع الحكومة الأسبوعى فى رام الله: "نظرًا للتطورات المقلقة، قررنا إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة، وحتى صباح الأحد، فى كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات".
وأوضح اشتيه، أنه "سيتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا يوميًا خلال بقية أيام الأسبوعين المقبلين فى كل المحافظات أيضًا".
وكانت الأراضى الفلسطينية سجلت، أمس الأحد، 1560 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 16 وفاة جراء الإصابة بالوباء فى آخر إحصائية لوزارة الصحة.
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