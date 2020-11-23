عقيلة صالح يزور موسكو لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا مع المسؤولين الروس

أعلن المستشار الإعلامي في البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيصل إلى موسكو في الأيام المقبلة.

وقال المريمي - في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الاثنين/ - "سيقوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا".

هذا وكان قد وصل نحو 100 عضو بمجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق إلى مدينة طنجة (أقصى شمال المغرب) للمشاركة في المشاورات بين أعضاء المجلس حول الأزمة السياسية في ليبيا والحلول المقترحة لتوحيد المؤسسات السيادية والقيادية.وتسعى المشاورات، التي دعا إليها المغرب، إلى تجاوز الخلافات القائمة والاتفاق على توحيد مجلس النواب وباقي المؤسسات السيادية والقيادية.

وكان مصدر دبلوماسي مغربي قد أكد لـ"سبوتنيك" أن مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق سيعقد اليوم /الاثنين/ جلسة مشاورات موحدة برعاية مغربية لتجاوز الخلافات القائمة وإنهاء الانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس.