عاجل.. اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس

جدة - نرمين السيد - وكانت برلين أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن أنقرة منعتها من إكمال عملية تفتيش لسفينة تركية، يشتبه فى أنها نقلت سلاحًا إلى ليبيا.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد بيان رباعى لـ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، أن خريطة الانتخابات فى ليبيا خطوة هامة لاستعادة السيادة على الأراضى الليبية، داعيًا إلى الامتناع عن أى تحرك غير منسق من شأنه تقويض الجهود الأممية لتسوية الأزمة.