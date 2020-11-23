اعتقال قيادى بارز بتنظيم داعش فى مطار بغداد

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، اعتقال المنسق العام الإدارى لتنظيم داعش الإرهابى، المعروف باسم "أبو نبأ"، فى مطار بغداد، قادمًا من دولة عربية.





وفى تصريحات صحفية، قال رسول، إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى اعتقل أبو نبأ، المنسق العام الإدارى فى تنظيم داعش، أثناء تواجده بمطار بغداد الدولى، عندما كان قادمًا من إحدى الدول العربية لعقد اجتماعات مع عناصر التنظيم فى أطراف مدينة بغداد.

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