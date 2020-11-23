وزير الخارجية ينفي اجتماع ولي العهد مع مسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تقارير عن حصول لقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس إلى المملكة.

وأكد بأن المسؤولون الوحيدون الحاضرين للاجتماع الذي جرى فيه بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، أمريكيين وسعوديين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيوم، علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.