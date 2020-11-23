محلل سياسى: فتحى باشاغا والإخوان الإرهابية سبب فشل الحوار الليبى فى تونس

جدة - نرمين السيد - قال عادل الخطاب، المحلل السياسى الليبى، إن ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس كان يحمل الكثير من الآمال، نحو ليبيا موحدة خالية من المواجهات المسلحة، بدأ فى 8 من نوفمبر الجارى برعاية وإشراف أممى و75 مشاركًا لبحث إجراءات إنشاء حكومة انتقالية جديدة تمهد لإجراء انتخابات عامة فى البلاد.





وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه رغم كل تلك الآمال، إلا أنه مع بدء الحوار بدأت هناك شكوك حول مصداقيته وقدرة المشاركين فيه على تحقيق تلك الآمال والتطلعات.

وأوضح الخطاب، أن البعثة الأممية للدعم فى ليبيا برئاسة ستيفانى ويليامز، اختارت 75 شخصًا للمشاركة فى الملتقى، 45 منهم تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، الموالية لتركيا، وبالتالى كانت لهم اليد الطولى فى الحوار، وكان بإمكانهم إنجاحه أو إفشاله.

وتابع أن البعثة الأممية فى ليبيا، وقفت عاجزة أمام خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب التركى، وتساهلت مع التسريبات والشكاوى عن فرض جماعة الإخوان الإرهابية (وهم من أغلبية أعضاء ملتقى الحوار) لترشيح وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأكد المحلل السياسى، أن البعثة الأممية انحازت لأجندات خارجية محددة، باقتراح آلية تصويت بالتعاون مع تركيا وقطر لزيادة فرص تنصيب الإخوان فى الحكومة الانتقالية الجديدة، وتجاهل واقع رفض الليبيين للحكم الإخوانى وانعدام وجود قاعدة شعبية لهم فى ليبيا.

وكانت هناك تسريبات عن عمليات بيع وشراء للأصوات داخل أروقة الملتقى لدفع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، الأمر الذى أثار غضب الشارع الليبى وقوبل بالرفض، وقوض من شرعية الملتقى بشكل كبير وأزال فرص السياسيين الطموحين الذين قد ينهضوا بليبيا فى المرحلة الانتقالية ويحاكوا تطلعات الشعب

وأشار المحلل السياسى، إلى أن هناك أسبابًا عديدة أدت لفشل الحوار الذى وصف باتفاق "الصخيرات 2"، كلها تقع على عاتق البعثة الأممية، والحوار بدا كمحاولة لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية من حكم ليبيا الجديدة والالتفاف على الشعب الليبى ومصالحه وحقه بتقرير مصيره.

وتابع: قرار تنظيم انتخابات رئاسية فى شهر ديسمبر من العام المقبل 2021، يجب إعادة النظر فيه، وأن تكون الانتخابات بعد توحيد الداخل الليبى وخروج المرتزقة وانتهاء الاحتلال التركى.