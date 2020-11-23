تل أبيب تعرض على بيروت مفاوضات مباشرة حول ترسيم الحدود البحرية

تقدم وزير إسرائيلى اليوم الإثنين، بعرض للبنان لإجراء مفاوضات مباشرة؛ حول ترسيم الحدود بإحدى الدول الأوروبية.

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس، إلى أنه تقدم بعرض للرئيس اللبناني ميشال عون للقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية.

وبدأت في شهر أكتوبر الماضي المفاوضات بين البلدين حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين.

وتنعقد جلسات المفاوضات في منطقة الناقورة الحدودية، جنوب لبنان، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين، ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات مطلع الشهر المقبل.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر" نهاية الأسبوع الماضي إن هذه المفاوضات تواجه صعوبات.

وجاء في نص الرسالة الوزير الإسرائيلى : "فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون،أولا، رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها".

وتابع: "يسرّني بأن أبلغكم بأنني أستمتع من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية".

وأضاف: "إنني على قناعة بأنه لو استطعنا اللقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية, لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".