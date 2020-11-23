وسائل إعلام روسية: رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح يزور موسكو خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير إعلامية روسية، اليوم الأحد، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، سيزور موسكو خلال أيام بناء على دعوة من السلطات الروسية، حسبما نقلت "العربية" فى نبأ عاجل.





وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت تصريحات عن المستشار الإعلامى فى البرلمان الليبى، فتحى المريمى، قال فيها: "فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، يقابل خلالها كبار المسؤولين فى الحكومة الروسية والبرلمان الروسى، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا". ووصل نحو 100 عضو فى مجلس النواب الليبى من الشرق والغرب الليبى، إلى مدينة طنجة المغربية، للمشاركة فى مشاورات بين أعضاء المجلس حول الأزمة السياسية فى ليبيا والحلول المقترحة لتوحيد المؤسسات السيادية والقيادية.

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