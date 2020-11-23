جدة - نرمين السيد - وقال المقدم حسين العكيدى، بالجيش العراقى، إن "انفجار عبوة ناسفة اليوم استهدف سيارة همر بين قريتى الجرن والفارسية، ضمن ناحية حمام العليل، 20 كم جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل جندى وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما سلمت جثة القتيل للطب العدلى فى الموصل".
ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطًا لعناصر تنظيم داعش الإرهابى الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكرياً قبل أكثر من عامين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جندى وإصابة 4 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.