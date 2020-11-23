مقتل جندى وإصابة 4 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

جدة - نرمين السيد - وقال المقدم حسين العكيدى، بالجيش العراقى، إن "انفجار عبوة ناسفة اليوم استهدف سيارة همر بين قريتى الجرن والفارسية، ضمن ناحية حمام العليل، 20 كم جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل جندى وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما سلمت جثة القتيل للطب العدلى فى الموصل".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطًا لعناصر تنظيم داعش الإرهابى الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكرياً قبل أكثر من عامين.